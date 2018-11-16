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16.11.2018 10:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве отреставрируют Мемориальный музей Аполлинария Васнецова

Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы
Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Мемориальный музей художника Аполлинария Васнецова в Москве будет отреставрирован. Он располагается в одном из домов в Фурманном переулке. Здесь художник жил и работал с 1904 по 1933 год.

Фото: depositphotos.com
Назван самый посещаемый музей России

Аполлинарий Васнецов - брат знаменитого живописца Виктора Васнецова. Музей и дом, в котором он находится, входят в число объектов культурного наследия федерального значения. Здесь хранятся около 200 картин Аполлинария Васнецова, его графические рисунки, этюды, а также личные вещи.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова, музей-квартира сохранился до наших дней практически в том самом виде, в котором он был в то время, когда здесь жил художник.

Само здание было построено в 1903 году. Его архитектор - Иван Кондратенко - автор проектов более 50 доходных домов в столице того периода. Сначала здание принадлежало Анне Шугаевой, она сдавала квартиры. Затем здесь были устроены коммуналки.

Музей в квартире N21 был открыт в 1956 году к столетию со дня рождения Аполлинария Васнецова. И тогда же здесь была открыта мемориальная доска. Другая - соседняя квартира - была присоединена к музею чуть позже.

В этом доме художник писал свою известную картину "Московский дворик зимой". По мнению специалистов, это был вид из окон его квартиры.

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