В Тульской области МВД проверит ролик с избиением школьницы

В Тульской области полиция начала доследственную проверку избиения школьницы в Суворовском районе. Ранее была проведена прокурорская проверка размещения в интернете видео драки подростков, сообщила старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Видеоролик появился в сети 15 ноября, что инициировало проверку инцидента прокуратурой Суворовского района. Предварительно, избиение девочки-подростка происходило в лесополосе. Три девочки били сверстницу, четвертая все это снимала. Установлено, что в драке участвовали ученицы 8-9 классов.

- В ходе проверки установлено, что все участницы инцидента обучались в одной образовательной организации в 8-9 классах. В деятельности администрации образовательной организации выявлены упущения по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, - сообщила Кузнецова.

В частности, прокурором района установлено, что конфликтная ситуация назревала среди учениц, но в школе об этом не знали и своевременно не предотвратили. Все это привело к избиению девочки сверстницами. Тем самым в учебном заведении нарушили требования законов об образовании и о профилактике правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки прокурором директору школы внесено представление.

Параллельно доследственную проверку начали в Суворовском межмуниципальном отделе МВД. Проверка покажет, будут ли привлекать кого-либо к ответственности. Ход и результаты полицейской проверки проконтролируют областная и районная прокуратуры.