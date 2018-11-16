"Танцующий" в нацпарке Приморья медведь стал героем фильма

Мини-фильм, составленный из кадров фотоловушек, сделали сотрудники нацпарка "Бикин" в Приморье. Среди сцен - "танцы" медведя возле березы, утренняя прогулка амурского тигра, быт многодетной семьи кабанов.

"Мы очень рады, что изначально выбрали правильные места для установки фотоловушек, и сейчас у нас много материала для изучения поведения зверей", - рассказал старший научный сотрудник ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Владимир Попов.

По словам директора парка Алексея Кудрявцева, сейчас сотрудники "Бикина" из числа коренных малочисленных народов стали устанавливать камеры и на своих родовых охотничьих участках. Так что со временем можно получить больше полезной информации и интересные фото и видеоматериалы.

До конца ноября при поддержке WWF России и Центра "Амурский тигр" сотрудники нацпарка планируют установить 20 новых фотоловушек.

Справка "РГ"

Национальный парк "Бикин" - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин. С июля 2018 года национальный парк "Бикин" внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как часть уже существующего объекта "Центральный Сихотэ-Алинь".