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16.11.2018 06:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-нарушитель

Текст: Юлия Гарднер

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке во время учения "уничтожили" самолет условного противника, нарушившего воздушное пространство России.

На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника"

Роль "нарушителя" выполнял экипаж самолета МиГ-31.

- Для его перехвата был задействован другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31. Он успешно осуществил поиск, произвел захват цели, а затем выполнил электронный пуск ракет, - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он подчеркнул, что учение проходило в сложных погодных условиях из-за накрывшего Камчатку циклона. Отработка практических задач в условиях плохой видимости является неотъемлемой частью подготвоки военных летчиков.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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