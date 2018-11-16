На Камчатке истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-нарушитель

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке во время учения "уничтожили" самолет условного противника, нарушившего воздушное пространство России.

Роль "нарушителя" выполнял экипаж самолета МиГ-31.

- Для его перехвата был задействован другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31. Он успешно осуществил поиск, произвел захват цели, а затем выполнил электронный пуск ракет, - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он подчеркнул, что учение проходило в сложных погодных условиях из-за накрывшего Камчатку циклона. Отработка практических задач в условиях плохой видимости является неотъемлемой частью подготвоки военных летчиков.