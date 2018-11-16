Ученые восхитились упитанностью белых медведей на острове Врангеля

Государственный природный заповедник "Остров Врангеля" на Чукотке посетила международная группа по изучению белого медведя. Российские и американские ученые отметили упитанность редких хищников.

Физическое состояние белых медведей ученые оценивали по пятибалльной шкале.

- Уже можно сделать предварительные выводы о достаточно хорошем состоянии популяции: большинство наблюдаемых медведей находилось в хорошем физическом состоянии (толстые особи, либо медведи, физическое состояние которых можно охарактеризовать как удовлетворительное), - сообщает пресс-служба заповедника. - Нередки встречи медведиц с тремя медвежатами, что говорит о вполне благоприятных условиях обитания.

С помощью специальных "ловушек" исследователи также собрали генетический материл - шерсть животных.

- Любопытный по своей природе белый медведь, находящийся в постоянном поиске еды, просовывал голову или лапу в фанерную коробку с запахом рыбы с четырьмя металлическими щетками, - рассказывают сотрудники заповедника. - Застрявшие в них шерстинки собирали для проведения ДНК анализа.

Результаты генетических тестов помогут определить степень родства постоянно мигрирующих медведей и приблизительные маршруты их передвижения.

Остров Врангеля является основным и самым крупным родовым очагом белых медведей. Ученые из России и США проводят совместные исследования, направленные на изучение и сохранение чукотско-аляскинской популяции белого медведя в рамках двухстороннего соглашения с 2016 года. Данная работа позволит сделать выводы о динамике численности медведей на острове, их воспроизводстве, упитанности и использовании местообитания.