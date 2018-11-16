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16.11.2018 19:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницы моногородов Оренбуржья получили кадровое пополнение

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Масштабное кадровое пополнение получили больницы двух моногородов Оренбуржья - Медногорска и Ясного.
Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
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Как сообщили в министерстве здравоохранения области, на днях в медучреждения Ясного прибыли на работу 14 врачей разных специальностей, а также 14 средних медицинских работников.

- В городскую больницу Медногорска приехали восемь врачей, в том числе двое по проекту "Земский доктор": два терапевта, два хирурга, онколог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, стоматолог. Планируется прибытие еще одного терапевта, - уточнили в ведомстве.

Почти все новые медногорские врачи будут работать в первичном звене - поликлинике, которая готовится к открытию после капремонта.

Обновленная городская поликлиника располагается в трехэтажном корпусе по улице Советской. Здесь размещены взрослая поликлиника на 450 посещений в смену, женская консультация на 100 посещений, дневной стационар на 27 коек, а также физиотерапевтическое отделение, лабораторная служба, колл-центр, конференц-зал.

Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
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На капитальный ремонт здания в рамках социального партнерства было направлено 192 миллиона рублей. В итоге поликлиника стала современным медицинским учреждением с открытой регистратурой, навигацией, современным интерьером, соблюдением норм доступной среды.

Вскоре сюда будет поставлена современная медицинская техника, в том числе цифровой рентгенаппарат, флюорограф, современный аппарат УЗИ, видеоэндоскопическая система, дефибриллятор, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн для диагностики и лечения лор-заболеваний. На эти цели из разных источников направлено 28 миллионов рублей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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