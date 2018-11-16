Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" и финалист прошлого сезона московский ЦСКА впервые встретились в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В принципиальном матче, состоявшемся 15 ноября в Казани, сильнее оказались армейцы - 5:0.

К игре с "Ак Барсом" ЦСКА подошел лидером Западной конференции с всего лишь одним поражением в 20 последних матчах. О запасе прочности армейского клуба говорит тот факт, что свою предыдущую победу в гостях над нижегородским "Торпедо" (3:0) москвичи одержали без ряда лидеров, получивших передышку после отлучки в сборную. Разумеется, в Казани главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выставил всех сильнейших. В состав "Ак Барса" тем временем вернулись чех Иржи Секач и швед Антон Ландер, также уезжавшие в свои национальные команды. Впрочем, появление этих легионеров не уберегло казанцев от чувствительного поражения.

Армейцы с самого начала взяли ситуацию под контроль. На 8-й минуте счет открыл Михаил Григоренко - 1:0. На 25-й минуте Антон Слепышев удвоил преимущество ЦСКА, а на 33-й Григоренко оформил дубль - 3:0. Квинтэссенцией беспомощности "барсов" стала четвертая шайба армейцев, которую Иван Телегин забросил в меньшинстве - 4:0. Ну а точку в матче поставил Константин Окулов под самый занавес третьего периода - 5:0. Впрочем, у "Ак Барса" еще будет возможность взять реванш: по календарю соперникам предстоит провести еще три очных встречи.

Победа в Казани позволила ЦСКА приблизиться к лидеру регулярного чемпионата, екатеринбургскому "Автомобилисту". Уральцы днем ранее в гостях в овертайме уступили московскому "Спартаку" - 3:4, впервые потерпев второе поражение кряду в сезоне.