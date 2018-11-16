Нижегородец с пистолетом напал на скорую помощь

Нижегородец с пистолетом напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали по его вызову. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

"Подъезжая к месту происшествия, младший сержант Илья Астахов и старший сержант Александр Семагин заметили мужчину со следами крови на руках и одежде, внешность которого подходила под описание правонарушителя", - говорится в сообщении ведомства.

На обращение росгвардейцев мужчина ответил агрессивно. После этого его задержали. Позже выяснилось, что пистолет, который у него изъяли, был пневматическим. 31-летнего мужчину передали полиции. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.