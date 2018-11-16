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16.11.2018 19:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оренбуржье вошло в топ-3 регионов ПФО с самым доступным жильем

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Новостройки Оренбуржья остаются одними из самых доступных в Приволжье. По итогам третьего квартала область заняла третье место в рейтинге регионов округа с минимальными ценами одного квадратного метра жилья на первичном рынке.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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По данным министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, за этот период стоимость жилой недвижимости на первичном рынке составила 38,6 тысячи рублей за квадратный метр, на вторичном - 39,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цена одного квадратного метра в новостройках здесь выросла на два процента, во "вторичке" - на три процента.

Доля стоимости строительства в цене квадратного метра жилья в новостройках в третьем квартале этого года составила 75 процентов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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