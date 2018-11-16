Под Пензой в ДТП погибли три человека

Под Пензой на федеральной автодороге М-5 Урал столкнулись два автомобиля. Один из них перевозил алкоголь. Водители обоих машин, а также одна из пассажирок погибли на месте происшествия.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Пензенской области, авария произошла в семь часов утра на 587-м километре автотрассы в Мокшанском районе. Здесь столкнулись ВАЗ-2107 и японский грузовик Isuzu.

За рулем грузовика находился 36-летний мужчина, он погиб на месте. Также от полученных травм скончались 49-летний водитель отечественной машины и его пассажирка. Личность погибшей женщины устанавливается.

Из-за аварии движение на автотрассе затруднено.