Ушла из жизни супруга первого президента РТ Сакина Шаймиева

Минтимер и Сакина Шаймиевы, 2009 год. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева умерла на 80-м году жизни в Казани.

Рустам Минниханов выразил соболезнования государственному советнику республики в связи с кончиной жены, сообщает агентство "Татар-информ" со ссылкой на руководителя пресс-службы главы РТ Эдуарда Хайруллина.

Шаймиевы прожили вместе 57 лет. После свадьбы в 1961 году семья жила в Муслюмово, куда после вуза направили Минтимера Шаймиева, затем в Мензелинске, а в 1967 году переехала в Казань.

Сакина Шаймиева до 1989 года работала экономистом в разных организациях.

В 2007 году она выпустила книгу "В тени Минтимера", в которой рассказывалось о жизни семьи руководителя республики. В 2016 году издание было дополнено.