В Башкирии из-за пожара обвалилась часть поликлиники

В ночь на 16 ноября в поликлинике на территории санатория Шафраново в Альшеевском районе Башкирии начался пожар, на тушение которого ушло более семи часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горела кровля двухэтажного кирпичного здания.

В итоге обрушилась часть деревянного перекрытия между кровлей и вторым этажом. Огнем было объято 450 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Причина происшествия пока неизвестна. Сейчас на месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.