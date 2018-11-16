Новости

Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил 09:36
Сергей Лавров 20-21 ноября посетит Минск 09:35
Названы "самые мужские" и "самые женские" автомобили России 09:34
Петербуржец похвастался котом, поющим грузинские застольные песни 09:31
Совфед предложил закрыть Азовское море для украинских судов 09:24
В Башкирии из-за пожара обвалилась часть поликлиники 09:20
В Москве Кутузовский проспект заблокирован из-за крупного ДТП 09:05
На Алтае в массовом ДТП один человек погиб, один пострадал 09:05
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок 08:18
Toyota официально представила новый седан Corolla 08:15
Правительство Южной Кореи создаст фонд поддержки инвестиций в Россию 08:06
Правительство РФ расширило программу субсидирования перевозок в ДФО 07:52
Госдеп США надеется на соблюдение КНДР всех обещаний 07:34
Летевший в Приморье самолет вынужденно сел в Красноярске 07:32
На Курском направлении произошел сбой 07:31
Приморье получит дополнительно 1,5 млрд рублей на решение соцзадач 07:21
Продан номер "Москвича", на котором разбился Виктор Цой 07:13
Более 630 человек пропали в Калифорнии во время пожара Camp 06:53
На Камчатке истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-нарушитель 06:52
Минобороны сообщило об активности у воздушных границ России 06:46
Хабаровские врачи в суде добились разрешения прооперировать младенца 06:43
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией 06:18
Новая структура в Facebook начнет борьбу с неприемлемым контентом 06:15
В США обвиняемый в рассылке бомб заявил о своей невиновности 06:14
Мэй пообещала остаться на своем посту до конца Brexit 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии из-за пожара обвалилась часть поликлиники

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В ночь на 16 ноября в поликлинике на территории санатория Шафраново в Альшеевском районе Башкирии начался пожар, на тушение которого ушло более семи часов.

Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горела кровля двухэтажного кирпичного здания.

В итоге обрушилась часть деревянного перекрытия между кровлей и вторым этажом. Огнем было объято 450 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Причина происшествия пока неизвестна. Сейчас на месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Мэй пообещала остаться на своем посту до конца Brexit
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова
Минобороны сообщило об активности у воздушных границ России