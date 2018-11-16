В Чебоксарах начали внедрять бесконтактную оплату проезда

На муниципальных маршрутах общественного транспорта в столице Чувашии начали тестировать систему бесконтактной оплаты проезда.

Как сообщили в администрации города, проект будет запущен в рамках транспортной реформы, которая начнется в Чебоксарах с 1 декабря, а также региональной программы "Безналичная Чувашия".

В работе системы задействованы российский банк, международная платежная система и компания-оператор единой транспортной карты.

Как отметил один из участников проекта Юрий Бычковский, система проходит тестирование в "боевых" условиях, чтобы можно было заранее устранить возможные технические проблемы.

Терминалы для бесконтактной оплаты установлены в салонах автобусов и троллейбусов. Стоимость проезда не отличается от цены при оплате единой транспортной картой.

В администрации города пояснили, что для безналичного способа пассажиры могут использовать пластиковую карту любого банка либо мобильное устройство с технологией Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

При этом сумма за проезд спишется с банковской карты не сразу, а в конце дня либо на следующее утро, когда перевозчик осуществит необходимые операции по своему счету.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8352) 36-03-30, 36-33-30 или через форму обратной связи на сайте etk21.ru/ask.