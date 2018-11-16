В Чебоксарах оборудовали дополнительные "лежачие полицейские"

Новости

В Госдуме предложили ввести в школах антикоррупционное право 16:15
В США найдена мертвой любовница рэпера Пи Дидди, актриса Ким Портер 16:08
Skoda начала продажи купе-кроссовера Kodiaq 16:02
В Твери арестованы еще два фигуранта дела о гибели 13 человек в ДТП 16:00
Под Воронежем двое детей умерли от отравления угарным газом 15:55
На Алтае борцов с коррупцией обвинили в получении взятки 15:53
Путин подписал распоряжение о мерах по поддержке и развитию самбо в РФ 15:52
Эксперт: Заявление экс-главы СБУ о войне Украины с РФ - политический заказ 15:52
В Уфе пациентов больницы эвакуировали из-за утечки кислорода 15:52
Посол: РФ готова поставлять в Беларусь любое вооружение 15:35
Вакансия стюарда с опытом игры в World of Tanks появилась в Беларуси 15:31
Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована 15:23
Раскрыта тайна "Книги Судного дня" 15:06
В ЦОДД назвали дни максимальной загрузки московских дорог 15:02
В Екатеринбурге суд вынес решение по делу "кладбищенской мафии" 15:00
В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму 15:00
Дельфин и Боярский расскажут о шедеврах Русского музея 14:51
В Севастополе построят километровый мост над бухтой 14:48
Из Липецких дворов начали вывозить автохлам 14:46
Видео: Мост над Енисеем окутал призрачный туман 14:44
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко 14:41
Названы самые "летающие" регионы 14:39
Участок земли рядом с Кремлем продали за 2,4 млрд рублей на аукционе 14:35
Куратором электроэнергетики в Минэнерго РФ назначен Алексей Текслер 14:28
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 14:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Чебоксарах оборудовали дополнительные "лежачие полицейские"

Текст: Сергей Кирсанов
На проезжих частях, отремонтированных по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" в столице Чувашии, впервые обустроены 15 искусственных неровностей для снижения скорости автомобилей.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как пояснил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов, препятствия, известные в народе как "лежачие полицейские", устанавливаются в первую очередь перед нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских садов и школ, а также в зоне действия знака "Осторожно, дети!". Кроме того, неровности возводят перед опасными участками дорог, где действует ограничение до 40 километров в час и ниже.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В школах Чебоксар уберут вторую смену

Состояние повышающих безопасность дорожных объектов Чебоксар проверили представители городских властей вместе с активистами проекта "Дорожный контроль" общественной организации "Гражданская инициатива".

По словам специалистов "Управления ЖКХ и благоустройства", высота и конфигурация искусственных неровностей определяется исходя из потребности в ограничении скорости автомобиля. Нередко эти объекты обустраивают вблизи с пешеходными переходами, как, например, у остановки "Ледовый дворец "Чебоксары Арена".

Во время дорожного ремонта в этом году "лежачие полицейские" появились на улицах Лебедева, 324-й Стрелковой дивизии и Хевешской. Всего было возведено 15 новых неровностей, а их общее число в городе достигло 105.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В ходе рейда вблизи детских образовательных учреждений активисты Общероссийского народного фронта отметили, что многие водители проезжают искусственную неровность, не снижая скорости.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах назвали сроки ввода в эксплуатацию отеля-долгостроя

- Мы предлагаем создать или установить технические средства по дополнительному ограничению скорости. Этого требует, например, пешеходный переход у лицея № 4 по улице Чернышевского, - отметил руководитель проекта "Дорожный контроль" Илья Васильев.

Представители администрации города заверили, что предложения ОНФ будут рассмотрены на одной из комиссий по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами
В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей