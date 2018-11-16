В Чебоксарах оборудовали дополнительные "лежачие полицейские"

Как пояснил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов, препятствия, известные в народе как "лежачие полицейские", устанавливаются в первую очередь перед нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских садов и школ, а также в зоне действия знака "Осторожно, дети!". Кроме того, неровности возводят перед опасными участками дорог, где действует ограничение до 40 километров в час и ниже.
Состояние повышающих безопасность дорожных объектов Чебоксар проверили представители городских властей вместе с активистами проекта "Дорожный контроль" общественной организации "Гражданская инициатива".
По словам специалистов "Управления ЖКХ и благоустройства", высота и конфигурация искусственных неровностей определяется исходя из потребности в ограничении скорости автомобиля. Нередко эти объекты обустраивают вблизи с пешеходными переходами, как, например, у остановки "Ледовый дворец "Чебоксары Арена".
Во время дорожного ремонта в этом году "лежачие полицейские" появились на улицах Лебедева, 324-й Стрелковой дивизии и Хевешской. Всего было возведено 15 новых неровностей, а их общее число в городе достигло 105.
В ходе рейда вблизи детских образовательных учреждений активисты Общероссийского народного фронта отметили, что многие водители проезжают искусственную неровность, не снижая скорости.
- Мы предлагаем создать или установить технические средства по дополнительному ограничению скорости. Этого требует, например, пешеходный переход у лицея № 4 по улице Чернышевского, - отметил руководитель проекта "Дорожный контроль" Илья Васильев.
Представители администрации города заверили, что предложения ОНФ будут рассмотрены на одной из комиссий по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения.