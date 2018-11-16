В Казани сотрудников почтового центра задержали за кражи посылок

Оперативники УБЭП МВД по Татарстану и служба безопасности "Почты России" раскрыли и задержали несколько сотрудников казанского сортировочного центра, которых подозревают в кражах дорогих посылок.

По предварительной версии, семь сортировщиков перед отправкой почтового поезда вскрывали контейнеры и воровали наиболее ценные вещи: мобильные телефоны, зарядные устройства и другие гаджеты.

Краденое вывозили на своих машинах и складировали у себя дома, часть оставляли в арендованном неподалеку помещении.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, во время обысков у них нашли более 400 телефонов и аксессуаров, а также 700 тысяч рублей наличными. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража".