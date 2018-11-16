В Мордовии запустили проект по оказанию психологической помощи пожилым

Проект по оказанию социально-психологической помощи людям старшего поколения стартовал в Мордовии. Помимо оказания квалифицированных консультаций, он включает в себя групповые занятия по арт-терапии, гимнастики мозга, дыхательным практикам.

Разработанный Центром науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс" и минсоцзащиты населения РМ совместно с сотрудниками Корпорации развития РМ проект программы "Старшее поколение - наше будущее" завоевал президентский грант в 2,7 миллиона рублей. Всего же на его реализацию выделено 3,031 миллиона рублей - с учетом софинансирования из внебюджетных источников.

- В рамках проекта будет создана система социально-психологической поддержки пожилых людей, которые находятся в стационарных учреждениях социальной защиты населения РМ, - рассказал руководитель Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) Корпорации развития РМ Сергей Нестеров.

Программа направлена на улучшение качества жизни, продление активного долголетия пожилых людей и повышение уровня психологического благополучия с целью улучшения адаптации к условиям стационара. Для этого предусмотрено проведение групповых занятий, а также психологических консультаций с родственниками и обслуживающим персоналом учреждений.

Как показывает практика, такая помощь очень востребована. На сегодня государственные стационарные учреждения для людей старшего возраста действуют в 12 районах Мордовии. В них проживают более 1100 человек.

Справка "РГ"

Сроки реализации проекта - с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. За это время в учреждениях социального обслуживания для людей старшего поколения пройдет 748 занятий, таких как гимнастика мозга, арт-терапия, дыхательная практика, музыкально-танцевальная и телесно-ориентированная терапия и т.п. К работе привлечены 30 волонтеров.