В Нижнем Новгороде начали проверку после массового заболевания в школе

Сотрудники СУ СК по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту массового заболевания школьников гимназии №53. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Причиной проверки послужили публикации в ряде СМИ о причинах карантина, который ввели 15 ноября на территории учебного заведения. Сообщалось, что школа закрылась из-за кишечной инфекции.

По предварительным данным ведомства, школа закрылась после заболевания порядка 50 учеников. Согласно результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, причиной недуга стал норовирус, который, как предполагается, распространился через пищу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.