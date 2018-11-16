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16.11.2018 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде начали проверку после массового заболевания в школе

Сотрудники СУ СК по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту массового заболевания школьников гимназии №53. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

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Причиной проверки послужили публикации в ряде СМИ о причинах карантина, который ввели 15 ноября на территории учебного заведения. Сообщалось, что школа закрылась из-за кишечной инфекции.

По предварительным данным ведомства, школа закрылась после заболевания порядка 50 учеников. Согласно результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, причиной недуга стал норовирус, который, как предполагается, распространился через пищу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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