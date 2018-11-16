В Перми альфонс ограбил и сжег пожилую любовницу

В Перми перед судом предстал 38-летний житель краевой столицы, которого обвиняют в грабеже и зверском убийстве пожилой предпринимательницы. Мужчина уже признался в совершенном преступлении, в скором времени в отношении него будет оглашен приговор суда.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемый вошел в доверие к 68-летней потерпевшей, периодически оставался ночевать у нее дома. Ему удалось похитить у пожилой женщины банковскую карту и узнать пин-кон. В результате злоумышленник завладел размещенными на банковском счету денежными средствами в размере 200 тысяч рублей. Всю сумму, а это более 1,5 миллиона рублей, ему помешали обналичить ограничения банка.

Через некоторое время фигурант уголовного дела нашел в квартире своей жертвы сейф и решил его вскрыть, предполагая, что там хранятся ценности. Со своим подельником он изготовил дубликаты ключей от сейфа, но в момент ограбления хозяйка квартиры случайным образом оказалась дома. С ней жестоко расправились, тело вывезли в поле и сожгли.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту уголовного дела выдвинуты обвинения по статьям 105 УК РФ "Убийство" и 158 УК РФ "Кража".