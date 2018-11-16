В Саратове суд защитил жильца дома-интерната престарелых и инвалидов

Саратовский областной суд защитил права инвалида I группы Игоря Морозова, который проживает в Балаковском доме-интернате инвалидов и престарелых.

Как уже рассказывала "РГ", ранее районный суд обязал администрацию дома - интерната в Балаково провести перерасчет и рассчитать инвалиду плату за проживание в соцучреждении без учета получаемой им единой денежной выплаты (ЕДВ).

Спор по поводу оплаты возник после изменений в федеральном законодательстве. В соответствии с ними оплата за проживание должна теперь рассчитываться, исходя из всех доходов, полученных гражданами, а не только пенсии, как раньше. Администрация Балаковского дома-интерната и министерство социального развития Саратовской области считают, что эти изменения касаются всех жильцов. По мнению прокуратуры, для тех, с кем ранее уже были заключены договоры на других условиях, порядок расчета оплаты должен оставаться прежним.

Жителям Балаковского дома-интерната администрация предложила перезаключить договоры на новых условиях в начале этого года. Из почти трехсот инвалидов, проживающих в интернате и получающих единую денежную выплату, только двадцать человек отказались это сделать. А инвалид I группы Игорь Морозов еще и обратился за защитой своих прав в прокуратуру. Сначала надзорное ведомство направило предписание руководству социального учреждения, а после того как оно не было выполнено, вышло в суд с иском в интересах Игоря Морозова.

Судья Елена Евдокименкова с доводами прокуратуры согласилась. В своем решении она сослалась на часть 2 статьи 35 закона N 422-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан РФ", где определено, что для получателей соцуслуг, у которых такое право возникло "в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу настоящего федерального закона порядком", размер платы не может превышать плату, установленную на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления социальных услуг не могут быть ухудшены.

Администрация дома-интерната это решение обжаловала, однако Саратовский областной суд с районным судом согласился.

Для Игоря Павловича это означает, что средствами ЕДВ, в размере 3,6 тысячи рублей, он и дальше сможет распоряжаться по своему усмотрению.

Как сообщил сам Игорь Морозов корреспонденту "РГ", исходом судебного процесса он удовлетворен, но в тоже время переживает за других инвалидов, которые находятся в точно таком же положении.

По словам старшего помощника прокурора Саратовской области Татьяна Казаченко, аналогичные ситуации могут быть разрешены только в судебном порядке, и в том случае, если от гражданина поступило заявление в прокуратуру.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, есть еще один выход: региональные власти могут самостоятельно с учетом выраженной судом правовой позиции, принять ответственное решение и не пытаться больше навязывать инвалидам, проживающим в домах-интернатах, завышенный размер платы.

В свою очередь в министерстве социального развития утверждают, что однозначной судебной практики по данному вопросу в нашей стране не сложилось, мол, выносились решения и в пользу истцов, и в пользу ответчиков.

- После того как будет получено решение областного суда, Игорю Павловичу Морозову будет проведен перерасчет, - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным областного министерства социального развития, в учреждениях соцзащиты региона сейчас живет около 1700 инвалидов. Сведениями, сколько из них проживали в соцучреждениях до 2015 года, в ведомстве не располагают.