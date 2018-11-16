В Саратовской области на нацпроекты направят 200 миллиардов рублей

Совет при губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам обсудил реализацию на территории региона в 2019 – 2024 годах национальных проектов. Заседание совета прошло в историческом парке "Россия – моя история".

Предполагается, что Саратовская область примет участие в 11 национальных проектах или пятидесяти федеральных программах. Объем финансирования за шесть лет ориентировочно составит более 200 миллиардов рублей.

Запланировано строительство дошкольных и медицинских учреждений (одним из важных объектов станет региональный онкоцентр), капитальный ремонт учреждений культуры, продолжение программ "Безопасные и качественные дороги" и комплексного благоустройства территорий, а также ряд других направлений.

Как отметил губернатор Валерий Радаев реализация национальных проектов потребует от исполнителей высокого профессионализма на всех этапах: при подготовке проектно-сметной документации, отборе подрядчиков, контроле за ходом работ.

Штабом по реализации всех обязательств и координатором расходования средств станет созданный в регионе проектный офис. По словам губернатора, до конца года необходимо проработать взаимодействия проектного офиса с отраслевыми министерствами и муниципалитетами, а также составить прогноз по участию в нацпроектах частного бизнеса.

Особое значение при реализации национальных проектов должны сыграть муниципальные образования. До конца года в регионе должна быть утверждена программа развития отдаленных территорий.

Кроме того министерству экономического развития поручено разработать методику оценки эффективности муниципальной власти, с учетом федерального опыта. При этом должен вестись мониторинг динамики экономического роста, привлечения инвестиций, изменения реальных доходов граждан и демографических показателей.

В каждом из районов предполагается создать профессиональные команды по инвестиционному развитию. Глава региона подчеркнул, что нельзя допускать ухода инвесторов в соседние регионы.

- Инвестор приходит, когда есть земельный участок, свободная и обеспеченная всеми коммуникациями площадка. Если у муниципалитета таких площадей нет, то нужно работать с собственниками, находить варианты предоставления свободных участков на любых предусмотренных законом условиях. Необходимо бороться за каждого инвестора, - подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона призвал руководителей муниципальных образований конкурировать за привлечение средств в рамках национальных проектов.

Особое внимание также планируется уделить отбору подрядных организаций при строительстве значимых социальных объектов. Министерству строительства и ЖКХ поручено разработать типовую модель госконтракта, которая позволит требовать от подрядных организаций качественного и в срок выполнения взятых обязательств.

Кроме того, муниципальные служащие должны будут пройти обучающие семинары, чтобы повысить свои профессиональные компетенции и навыки.

По итогам обсуждения реализации нацпроектов в социальной сфере губернатор поручил разработать проект реконструкции Саратовского театра оперы и балета, проектную документацию достройки здания для детского цирка "Арт-алле" в Марксе, а также подготовить программу реконструкции памятников архитектуры и культуры.

Глава региона отметил, что в будущем году в регионе будет уделено особое внимание расширению сети образовательных учреждений: будет построено 22 детских сада, две школы и бассейн.