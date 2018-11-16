Жителя Самарской области осудили на пять лет за подготовку теракта

Приволжский окружной военный суд вынес приговор 20-летнему жителю Самарской области, обвиняемому в подготовке теракта на остановке общественного транспорта. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, сообщает Интерфакс.

По словам собеседника агентства, мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на автобусной остановке. Он был задержан сотрудниками ФСБ. В ходе обысков у него были изъяты составные элементы бомбы, а также экстремистская литература.

Суд признал подсудимого виновным в подготовке теракта и незаконном приобретении и хранении оружия. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.