На Алтае борцов с коррупцией обвинили в получении взятки

В Алтайском крае начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД и его бывшему коллеге предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По инициативе следственных органов они взяты под стражу.

- В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что этим летом начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю получил от предпринимателя пять миллионов рублей за прекращение проверок и оперативных мероприятий в отношении его предприятий, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Посредником в сделке выступал бывший сотрудник этого ведомства. Факт получения взятки был установлен сотрудниками Управления ФСБ по Алтайскому краю совместно со службой собственной безопасности МВД России.

По решению суда начальник антикоррупционного управления и его посредник взяты под стражу. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности МВД ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности обвиняемых.

В ГУ МВД по Алтайскому краю также инициировали проверку в отношении действующего полицейского. "Если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.