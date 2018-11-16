На Алтае в массовом ДТП один человек погиб, один пострадал

На трассе в Алтайском крае произошло массовом столкновение автомобилей, в результате которого погибла женщина. Также был госпитализирован мужчина.

ДТП произошло около 9:50 на 167 километре автодороги Р-256 в районе поселка Среднесибирского.

- Водитель микроавтобуса Hyundai, двигаясь со стороны Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, - сообщает "Интерфакс". - Впоследствии произошло столкновение еще пяти автомобилей.

Пассажирка Hyundai погибла на месте происшествия, водитель микроавтобуса получил телесные повреждения. Причины ДТП пока неизвестны.