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16.11.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае в массовом ДТП один человек погиб, один пострадал

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

На трассе в Алтайском крае произошло массовом столкновение автомобилей, в результате которого погибла женщина. Также был госпитализирован мужчина.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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ДТП произошло около 9:50 на 167 километре автодороги Р-256 в районе поселка Среднесибирского.

- Водитель микроавтобуса Hyundai, двигаясь со стороны Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, - сообщает "Интерфакс". - Впоследствии произошло столкновение еще пяти автомобилей.

Пассажирка Hyundai погибла на месте происшествия, водитель микроавтобуса получил телесные повреждения. Причины ДТП пока неизвестны.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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