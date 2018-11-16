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16.11.2018 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле СК проверит травлю подростка в школе

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле следственные органы инициировали проверку в одной из городских школ: жительница города написала в соцсетях, что ее 14-летнего сына травят и избивают сверстники. Несколько дней назад мальчик пришел домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

Фото: depositphotos.com
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Женщина сообщила, что сын часто возвращался домой из школы в грязной, оплеванной одежде, но ничего не рассказывал. Но после того, как он пришел с разбитым глазом, пришлось обратится в травмпункт, откуда материалы были направлены в полицию. По словам матери подростка, на видео с камер наблюдения видно, как группа учащихся закидывает ее сына кусками льда. Но в администрации школы этот инцидент интерпретировали по-другому: дети играли в снежки, и мальчик поранился.

"Спасая репутацию лицея, руководство теперь пытается моего сына представить виноватым в этой ситуации", - написала она.

После ее сообщения следственные органы инициировали проведение доследственной проверки. По словам помощника руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Ольги Чесноковой, следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, допустивших такую ситуацию. По результатам проверки будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в администрации Барнаула создана межведомственная комиссия, которая также проведет расследование данного инцидента. "В состав комиссии вошли педагоги, психологи, представители опеки, правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Результаты проверки учебного заведения будут известны на следующей неделе", - рассказала корреспонденту "РГ" председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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