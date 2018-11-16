Видео: Мост над Енисеем окутал призрачный туман

Сегодня Красноярск окутал призрачный туман. Местные жители охотно делятся видео и фото необычного природного явления в социальных сетях.

Особенно эффектным получилось видео тумана в районе Коммунального моста через реку Енисей. Ажурная дымка окутывает мост со всех сторон, потоки машин словно пропадают в белой мгле.

"Без фильтров и спецэффектов", "Красиво", "Как в триллере", - пишут в комментариях восхищенные интернет-пользователи.

Впрочем, самих красноярцев призрачный туман над Енисеем не удивил. Горожане пишут, что такая красота наблюдается рядам с Коммунальным мостом довольно часто - река в этом месте зимой не замерзает.