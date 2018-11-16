Новости

Вода в петербургской реке превратилась в спиртосодержащую жидкость 17:51
Под Воронежем возбудили дело о гибели двух детей при пожаре 17:51
Россияне стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком 17:48
Ученые восхитились упитанностью белых медведей на острове Врангеля 17:44
На Кубани женщина задушила новорожденного ребенка 17:41
ППЦ запретила своим священникам общаться с украинскими раскольниками 17:35
В Дагестане капитана ГИБДД проверят из-за сына-лихача 17:34
"Яндекс" начал очищать поисковую выдачу от ссылок на спорные сайты 17:30
Видео: В Кузбассе мэр отругал чиновников за детскую площадку на час 17:25
Нижегородец с пистолетом напал на скорую помощь 17:19
В Петербурге открылся форум-фест Jazz Across Borders 17:18
Власти Ленобласти выдали кадры из Sims-2 за проект благоустройства 17:17
В Подмосковье мужчина помог задержать вооруженного насильника 17:10
Haval представил кроссовер дешевле Creta 17:02
Названа вероятная причина массового отравления детей под Пензой 17:00
В Воронеже скончалась шестая жертва ДТП с двумя автобусами 16:55
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда 16:50
СМИ: ВМФ России может заказать еще два фрегата типа "Адмирал Горшков" 16:49
В Дербенте директор школы уволился после скандала с учителями 16:43
Ушел из жизни российский ученый Жорес Медведев 16:42
Путин обсудил с Пашиняном вопросы интеграции 16:38
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП 16:38
На Кубани простились с погибшими при крушении Л-39 летчиками 16:34
СК возбудил дело против дебошира авиарейса Сочи - Москва 16:32
В Калининграде начальник расстрелял требовавшего зарплату работника 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане капитана ГИБДД проверят из-за сына-лихача

Текст: Александр Гавриленко (Махачкала)

МВД Дагестана начало служебную проверку в отношении капитана полиции, чей сын стал настоящей звездой интернета, гоняя по улицам Махачкалы и провоцируя многочисленные ДТП. Как выяснили местные журналисты, он не только нарушал правила, но и иногда намеренно таранил другие автомобили, врезался в столбы и деревья и вообще вел себя на дорогах максимально дерзко.

В Дагестане грузовик насмерть сбил полицейского

Причем на момент совершения всех этих нарушений подростку даже не было 18 лет, то есть он ездил по столице Дагестана вообще без водительских прав. История вызвала шквал негативных отзывов в интернете. Пользователи считают, что он столько времени вел себя безнаказанно именно из-за "крыши" отца-полицейского. Теперь, когда дело получило такой резонанс, многие надеются на увольнение капитана и возбуждение против него уголовного дела. Ведь своим попустительством он подвергал опасности жизнь и здоровье не только своего сына, но и других горожан. Прослеживается и коррупционная составляющая - если сына каждый раз отпускали из-за должности отца.

Как сообщили в самом министерстве, по результатам проверки ситуации будет дана принципиальная оценка, вплоть до принятия решения об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам и возбуждения уголовного дела.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами
В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей