В Дагестане капитана ГИБДД проверят из-за сына-лихача

МВД Дагестана начало служебную проверку в отношении капитана полиции, чей сын стал настоящей звездой интернета, гоняя по улицам Махачкалы и провоцируя многочисленные ДТП. Как выяснили местные журналисты, он не только нарушал правила, но и иногда намеренно таранил другие автомобили, врезался в столбы и деревья и вообще вел себя на дорогах максимально дерзко.

Причем на момент совершения всех этих нарушений подростку даже не было 18 лет, то есть он ездил по столице Дагестана вообще без водительских прав. История вызвала шквал негативных отзывов в интернете. Пользователи считают, что он столько времени вел себя безнаказанно именно из-за "крыши" отца-полицейского. Теперь, когда дело получило такой резонанс, многие надеются на увольнение капитана и возбуждение против него уголовного дела. Ведь своим попустительством он подвергал опасности жизнь и здоровье не только своего сына, но и других горожан. Прослеживается и коррупционная составляющая - если сына каждый раз отпускали из-за должности отца.

Как сообщили в самом министерстве, по результатам проверки ситуации будет дана принципиальная оценка, вплоть до принятия решения об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам и возбуждения уголовного дела.