В Дербенте директор школы уволился после скандала с учителями

Мэр Дербента Хизри Абакаров потребовал от директора одной из местных школ оставить свой пост после скандала, связанного с жалобами учителей на грубость и поборы с родителей. Вместе с директором уволился его заместитель и завхоз учебного учреждения.

"Педагоги жаловались на незаконные поборы с них и родителей учащихся, отсутствие документов за собранные деньги, нарушения с распределением им почасовой нагрузки, на то, что кабинет директора отремонтирован, а классные кабинеты не ремонтируются, а также на то, что трудовые договоры заключались с грубыми нарушениями", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В ходе осмотра помещений школы были выявлены многочисленные нарушения и аварийные помещения, хотя, по словам учителей, родители школьников сдавали на ремонт здания от 8 до 18 тысяч рублей.

Отметим, что недавно в Дагестане под следствие попал директор школы в городе Кизляр. Как сообщает прокуратура республики, подозреваемый присвоил в декабре 2017 года премии пяти педагогов на 196 тысяч рублей. А директор одной из школ Цунтинского района Дагестана с августа 2014 года по ноябрь 2015 года получал зарплаты за несуществующих сотрудников. На основе фиктивных выписок он получил свыше 280 тысяч рублей. Дело в отношении руководителя учреждения передано в суд.