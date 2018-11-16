В ингушском селе Троицком откроется новый детский сад

В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии в будущем году появится новый детский сад на 220 мест.

Строительство дошкольного учреждения уже ведется. Стоимость проекта - около 200 миллионов рублей.

В селе есть два действующих садика - на 80 и 120 мест, но они изношены морально и физически. Один построен в шестидесятых годах прошлого века, другой в девяностых.

- Здания детсадов обветшали и требуют ремонта. При этом они не могут вместить всех наших дошколят, очередь на место в садик в селе немалая, - сетует глава администрации поселения Иса Ханиев.

По его словам, жители Троицкого очень ждут окончания строительства объекта, с его введением в эксплуатацию "разгрузятся" действующие садики и в селе уменьшится очередь в дошкольные заведения. Кроме того, в новом саду откроются ясельные группы, чего в селе никогда не было.

Как пояснили в республиканском министерстве образования и науки, в Ингушетии очередь в дошкольные заведения состоит из более чем восьми тысяч детей. Причем, всего пять лет назад ситуация была намного хуже. За это время в регионе построили десятки садиков, обеспечив местами более 60 процентов малышей от трех лет.

- Строительство социальных учреждений по-прежнему является одной из приоритетных наших задач и в то же время одной из нерешенных проблем, несмотря на то, что такие работы ведутся по всей республике. Речь идет в первую очередь о доступности дошкольных, средних образовательных и медицинских учреждений в каждом сельском поселении, - отметил главные задачи для региональных органов власти глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, поручивший руководству администрации села Троицкое подключить к контролю за ходом строительства детского сада местных жителей и общественные организации.