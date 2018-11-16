Дельфин и Боярский расскажут о шедеврах Русского музея

Михаил Боярский, Вячеслав Бутусов, Дельфин (Андрей Лысиков) и другие знаменитости приняли участие в виртуальном проекте Русского музея и соцсети Одноклассники "Шедевры Русского". Актеры, шоумены и музыканты записали аудиогиды к картинам музея.

В проекте представлено десять полотен, о каждом из которых рассказывает кто-то из звезд. Так, Михаил Боярский повествует о "Последнем дне Помпеи" Карла Брюллова, Вячеслав Бутусов - об Ангеле Златые Власы (древнейшей иконе в коллекции Русского музея), музыкант Дельфин - о "Бурлаках на Волге" Ильи Репина, Сергей Мигицко - о "Девятом вале" Ивана Айвазовского. Также можно услышать аудиогиды в исполнении Ивана Урганта, Михаила Шаца, Павла Деревянко, Аглаи Тарасовой, Дмитрия Хрусталева и Евгении Игумновой.

- Для проекта мы отобрали самые известные произведения из нашего собрания, важные для понимания особенностей русского изобразительного искусства, - отмечает директор Русского музея Владимир Гусев.

На сайте можно не только рассмотреть картины и прослушать аудиогиды, но и совершить виртуальную экскурсию по залам Русского музея. А также пройти тест на знание шедевров отечественных художников.