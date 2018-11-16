Голодец: "Союзмультфильм" реализует очень интересную политику

В России много делается для популяризации отечественных мультфильмов. И "Союзмультфильм" ведет в этом направлении интересную политику.

Об этом сказала вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на вопрос RT.

Она напомнила, что во многих странах знают современные мультсериалы "Маша и Медведь", "Смешарики" и другие, и они пользуются там большой популярностью.

Что касается "Союзмультфильма", организация создает выгодные экономические условия для художников и продюсеров, занятых созданием интересной мультипликации. "Этот бренд быстро набирает обороты", - сказала Голодец.