Итоги "Русских сезонов" в Италии подвели на культурном форуме

На деловой площадке культурного форума, который проходит с 15 по 17 ноября в Северной столице, обсудили влияние "Русских сезонов" на международную дипломатию. Организаторы масштабного фестиваля подвели итоги его работы в Италии и назвали страну, где русское искусство во всем его многообразии будет представлено в следующем году.

Итальянские "Русские сезоны" стали вторыми по счету, в 2017 году проект был реализован в Японии. О динамике фестиваля рассказал заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

- В первый год фестиваль охватил 40 японских городов и представил зрителям более 200 мероприятий. В этом году у нас уже 74 города в Италии и более 300 мероприятий, и мы постоянно получаем обратную связь: люди относятся к выставкам, спектаклям, концертам с большим интересом, - отметил он.

Культурные события в Японии посетили 3, 5 миллиона человек, в Италии - цифра выросла уже до шести миллионов. Уникальность проекта, подчеркивает директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев, в том, что зарубежной публике показывают все культурное разнообразие России: от фольклора и народного творчества до балета.

- Кроме того, по окончании "Русских сезонов" проект не уходит из страны. Многие учреждения подписывают соглашения и продолжают приезжать с гастролями, придумывать новые совместные проекты. Фестиваль дает импульс к продолжению связей, - говорит Алексей Лебедев.

В 2019 году русское искусство поедет в Германию. На форуме уже заключили ряд соглашений между культурными учреждениями двух стран. Пока речь идет о примерно 300 мероприятиях, которые примут самые разные немецкие города. Открытие "Русских сезонов" запланировано на 7 января 2019 года, церемония пройдет в Берлине.