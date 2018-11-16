Петербуржец похвастался котом, поющим грузинские песни

В интернете стремительно набирает популярность видеоролик, на котором черно-белый кот издает странные звуки. Петербуржец выложил в Сеть видео с подписью "Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить".

Видео быстро стало популярным. За сутки ролик посмотрели более 131 тысячи человек. Пользователи соцсетей упражняются в остроумии, отмечая, что готовы под эти звуки поднимать тосты и танцевать, другие полагают, что кот пытался сказать хозяину нечто важное.

Ветеринар Александр Панкратов, которого корреспондент "РГ" попросила прокомментировать видео, отметил, что кот на ролике находится в возбужденном состоянии, он готов в любой момент напасть или защитить свою территорию.

"Никаких песен кот, конечно, не поет. У него стресс, тут не ролики надо снимать, а успокаивать животное", - высказал свое мнение ветеринар.