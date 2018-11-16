Путин пригласил мастеров принять участие в мероприятиях Года театра

Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. Глава государства отметил, что культура сближает народы вопреки политическим разногласиям. Напомнив, что 2019-ый будет Годом театра, он обещал насыщенную программу, принять участие в которой пригласил всех мастеров и зрителей.

Президент отметил, что в России не понаслышке знают о великом потенциале культуры. "Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций, они веками переплетались друг с другом, обогащали друг друга и наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и вдохновением на создание культурных брендов, без всякого преувеличения - мирового значения", - заявил глава государства.

Он обратил также внимание на миротворческую миссию культуры: "Она сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения".

Популярность Петербургского форума Путин назвал еще одним ярким свидетельством того, что "культура не имеет границ". "Я вижу в этом зале очень много друзей из-за рубежа", - заметил президент РФ. Если на первом культурном форуме в 2012 году присутствовали 300 человек, то в мероприятиях этого года принимают участие уже 35 тысяч человек. "То есть рост - в сто раз, это о многом говорит", - подчеркнул глава государства.

Говоря о Годе театра, который пройдет в России в будущем году, президент обещал, что он будет насыщенным и содержательным. При этом его мероприятия охватят, без всякого преувеличения, всю нашу страну.

Кульминацией Года театра, как анонсировал президент, станет Международная театральная олимпиада. "Она соберет в России лучшие спектакли признанных классиков и восходящих звезд мировой сцены. Мы приглашаем к нам всех мастеров и поклонников театрального искусства", - сказал Путин.

Россия рассчитывает порадовать гостей разнообразием жанров и постановок, обширной просветительской программой и традиционным российским гостеприимством.

Международный культурный форум, который проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября, уже успел стать культурным событием мирового уровня. В программе концерта-спектакля, который посмотрел президент и другие зрители, прозвучали музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд и талантливой молодежи.

В рамках нынешнего форума в Петербурге деятели культуры со всего мира собираются обсудить сохранение культурного наследия, использование новых технологий и обменяться опытом.

Почетный статус страны-гостя форума в 2018 году получили Италия и Катар.