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16.11.2018 17:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал регионы принять меры против завышенных цен на лекарства

Текст: Татьяна Замахина (Санкт-Петербург)
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов пресечь негативную практику, которая ведет к завышению цен на медикаменты. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться

Распространена практика, при которой "власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов", заявил российский лидер. По его словам, такими привилегированными исполнителями чаще всего становятся местные унитарные предприятия.

- Да и Бог бы с ними, если бы они корректно работали. Но это, как правило, не так, уважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещания. - Эти предприятия ориентируются, прежде всего, на собственную выгоду и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке - цены завышают просто.

Другие поставщики не могут составить им конкуренцию - за неимением таковых. Наряду с завышением цены такая практика приводит к уменьшению количества лекарств на рынке, а значит, и количества людей, которые их получают.

Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства

- К неэффективным расходам, в конечном итоге, бюджетных средств приводят, и люди страдают от этого, - сказал Владимир Путин.

Ранее в своем выступлении президент РФ заявил, что ряд проблем в данной сфере поможет решить запуск специальной информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд. Эта мера позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты.

Кроме того, система поможет рационально использовать бюджетные средства, направить их на повышение качества льготного обеспечения граждан лекарствами, кардинально повысить их доступность и увеличить количество людей, пользующихся такими льготами.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Цены на лекарства
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