В 2019 году в Мурманской области запустят раздельный сбор отходов

В Мурманской области с 2019 года начнется раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Внедрение раздельного сбора отходов мы планируем начать с города Полярные Зори, - сообщил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. - По данным регионального оператора по обращению с ТКО, жители Полярных Зорей готовы к раздельному сбору по крайней мере двух фракций отходов. Готовы ли собирать 4 или 5 фракций, сказать пока сложно. В каждом муниципалитете будут выявляться группы активных граждан, готовых участвовать в этой работе.

Помимо этого, предстоит создать систему вывоза раздельно собранных отходов, не смешивая их вновь. Предположительно, раздельный сбор мусора в Полярных зорях начнется к 1 октября 2019 года.

Также в южных районах Мурманской области собираются перейти на отопление населенных пунктов за счет сжигания отходов. Технологии для этого уже имеются, однако их предстоит совершенствовать, поскольку сегодня они не позволяют сделать тариф на "мусорное" тепло доступным для населения.