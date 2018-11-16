В Калининграде начальник расстрелял требовавшего зарплату работника

В Калининграде полицейские задержали директора фирмы, который стрелял в подчиненного. Стрелка, ставшего фигурантом уголовного дела по статье "хулиганство", доставили в изолятор временного содержания. Потерпевшего госпитализировали.

ЧП произошло на территории предприятия - в центре города на улице Клинической. Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть утром 15 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Ранее судимый директор компании по производству металлических изделий пояснил правоохранителям, что открыл стрельбу из травматического пистолета из-за жалоб на задержку зарплаты. Жертвой стал 47-летний сотрудник фирмы, который получил не менее четырех выстрелов в тело и голову.

Вместе с гендиректором задержали его приятеля, принимавшего участие в конфликте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.