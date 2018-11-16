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16.11.2018 17:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Ленобласти выдали кадры из Sims-2 за проект благоустройства

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Официальный сайт Елизаветинского сельского поселения Фото: Официальный сайт Елизаветинского сельского поселения
Фото: Официальный сайт Елизаветинского сельского поселения

На официальном сайте администрации поселка Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области в качестве дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий опубликовали скриншоты популярной виртуальной игры "Sims-2". Необычное решение властей активно обсуждают интернет-пространстве.

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- Мы удивляемся возникшей вдруг шумихе вокруг нашего проекта "Комфортная среда", - сообщил корреспонденту "РГ" глава администрации Елизаветинского поселения Иван Ильин. - Идея использовать для наглядности в качестве рабочего материала дизайн-проекты, применяемые в популярной виртуальной игре, принадлежит нашим молодым жителям. Им небезразлично, как будут выглядеть будущие общественные пространства Елизаветино, но приученные пользоваться гаджетами и играть в виртуальные игры, они сочли, что понятнее всего это будет представить на знакомой картинке.

Речь идет о пространствах на площади Дружбы, улице Басова и нескольких дворах на улице Шпаньково.

- На улице Басова раньше находились старые полуразрушенные гаражи, - рассказывает Иван Ильин. - Мы их снесли и образовавшееся общественное пространство хотим использовать в соответствии с пожеланиями наших жителей.

Как понять, что кому хочется? Для выяснения этого молодые жители Елизаветино предложили обратиться к опыту игры "Sims-2". Эта игра - виртуальный симулятор жизни. Здесь по желанию участников можно спроектировать дом своей мечты, обустроить окружающее его пространство и прилегающую территорию, украсить их зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами и прочим. При этом варианты "планировки" могут быть самыми различными.

Пользователи соцсетей и блогеры уже успели высмеять начинание муниципальных чиновников, упирая на то, что проекты наверняка были заказаны взрослым специалистам, а те, чтобы сэкономить деньги и время, перепоручили их своим детям-геймерам.

Фото: depositphotos.com
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Однако Иван Ильин категорически опровергает такие подозрения:

- Никакого финансирования этих проектов у нас не было, - говорит он. - Было лишь желание привлечь к обсуждению облика и назначения нового общественного пространства как можно большее количество местных жителей. Именно поэтому среди молодежи и родилась инициатива привлечь в качестве наглядного материала знакомые многим образы.

Глава администрации подчеркивает: не факт, что в окончательном варианте это место украсят именно такие скамейки или такие деревья. Это всего-навсего условный план, наброски идей, которые не имеют никакого отношения к проектной документации.

Экономика ЖКХ Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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