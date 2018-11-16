Вода в петербургской реке превратилась в спиртосодержащую жидкость

В Петербурге в реке Новая содержание этилового спирта в 5400 раз превысило предельно допустимую концентрацию. В Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте возбудили по факту загрязнения водоема уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в реке Новой нашли не только этиловый спирт. Так, показатели по содержанию изопропилового спирта в водоеме превышены в 5,4 раза, а по бутиловому спирту - в 17,7 раз.

Ацетона в воде в три раза больше допустимых норм, а ПДК по этиленгликолю оказалась превышена в 640 раз.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Сейчас следователи выясняют, кто и при каких обстоятельств загрязнил реку.