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16.11.2018 11:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов: Крымская резолюция ООН провоцирует Киев на новые преступления

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал резолюцию Комитета Генассамблеи ООН политически мотивированной и провоцирующей Киев на новые преступления и нарушения международного права.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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- Эта резолюция не отражает реального положения дел на полуострове и транслирует пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне, - заявил Аксенов в Facebook. - Ее авторы и за нее голосующие страны откровенно игнорируют мнение крымчан и наши приглашения приехать и на месте разобраться в ситуации в регионе. Вместо ответа на эти приглашения мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений.

Заботу "международного сообщества" о правах крымчан Аксенов считает лживой и лицемерной на фоне творящего на Украине беззакония - похищений и убийств людей, подавления любого инакомыслия, разжигания религиозной розни президентом Порошенко.

- Принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений, - считает глава Крыма. - Народы полуострова сделали свой выбор свободно и осознанно, в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В мире это понимают, о чем свидетельствует и результат голосования: большинство государств резолюцию не поддержали.

Аксенов отметил, что приглашение для представителей ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций приехать в Крым, тем не менее, остается в силе. Ведь все без исключения иностранные политики и общественные деятели, посещающие полуостров с 2014 года, констатируют мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации граждан. Результаты голосования ООН по резолюции против героизации нацизма дают надежду, что вектор политики в отношении полуострова тоже изменится.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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- Подавляющее большинство членов ООН проголосовали за проект резолюции против героизации нацизма, представленный Россией и другими странами. Против этой резолюции, как и в прошлые годы, выступили только два государства - США и Украина, - отметил Аксенов.

Напомним, Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за резолюцию Украины о якобы зафиксированных в Крыму нарушениях прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе. Документ поддержали 67 делегаций, против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.

Власть Позиция Международные организации ООН Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
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