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16.11.2018 21:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крым и Абхазия подписали план развития торговли и морского сообщения

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Кабинета министров Республики Абхазия Фото: Пресс-служба Кабинета министров Республики Абхазия
Фото: Пресс-служба Кабинета министров Республики Абхазия

По итогам первого заседания совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Крым подписан план мероприятий для развитии торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между на 2019-2021 годы. Документ завизировали первый вице-премьер РА Даур Аршба и вице-премьер Совета министров РК Георгий Мурадов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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План включает более 40 мероприятий в 10 различных сферах. В торгово-экономической планируются поставки из Крыма в Абхазию сельхозпродукции и продовольствия, а также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения. На полуостров будут завозиться зерна кукурузы, фрукты, в том числе цитрусовые, растительное масло, питьевая вода, безалкогольные напиткои и конкурентоспособные стройматериалы абхазских производителей. Для развития торговли рабочие группы подготовят предложения об организации морского грузового и пассажирского сообщения между Республикой Крым и Республикой Абхазия, а также налаживании логистических схем перевозок между странами. Также обсуждается возможность организации судоремонта в Абхазии силами судостроительных и судоремонтных заводов Республики Крым.

- В Абхазии пристально следили событиями 2014 года в Крыму, - заявил первый вице-премьер РА Даур Аршба. - Мы их расценили как восстановление исторической справедливости. Всем известно, какое значение в региональном контексте имеет усиление влияния Российской Федерации в черноморском бассейне. Наши отношения стали развиваться, когда Крым стал субъектом Российской Федерации.

Старт тесным отношениям был дан благодаря подписанию в апреле 2016 года рамочного соглашения между Кабинетом министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым.

Также в Гаграх подписано соглашение об установлении двусторонних связей между администрациями Гагрского района и города Ялта.

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