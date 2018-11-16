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16.11.2018 10:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи удалили у пациента зоб весом в килограмм

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани медики удалили у пациента щитовидную железу, выросшую в 50 раз больше нормы. Операцию провели в краевом клиническом онкодиспансере №1, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Фото: Depositphotos.com
Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма

Нормальный вес щитовидной железы, у здорового человека составляет 18-20 грамм, однако у пациента, который обратился к врачам, она весила около килограмма.

- По словам мужчины, опухоль долгое время не доставляла ему беспокойства, - рассказали в  ведомстве. - Он заметил ее рост еще в 2000 году.  Но за последнее время зоб значительно увеличился в размерах,  начал беспокоить, и пациент, наконец, обратился к врачу.

Операция длилась более трех часов и прошла успешно. Медики, проводившие оперативное вмешательство, признались, что такую огромную щитовидную железу удаляли впервые.

- Сделать ультразвуковое исследование и обнаружить опухоль в ранней стадии сегодня не представляет сложностей, - рассказывает  главный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края, главный врач краевого онкодиспансера  Роман Мурашко. - Если своевременно делается диагностика  и проводится соответствующее лечение, то можно избежать таких сложных операций. Поэтому не тяните время, при первых признаках дискомфорта в области щитовидной железы или других органов - обращайтесь к врачу.

Щитовидная железа вырабатывает йодсодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом. Кроме этого синтез данных гормонов компенсирует износ костей путем встраивания кальция и фосфатов в костную ткань. Щитовидная железа расположена в шее под гортанью перед трахеей и имеет форму бабочки. Заболевания железы ведет к различным нарушениям в организме.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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