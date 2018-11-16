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16.11.2018 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в Ростовской области погибли трое детей

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Трое детей и один взрослый стали жертвами пожара в частном домовладении в хуторе Рябичев Волгодонского района Ростовской области. Возгорание произошло всего на площади в 30 квадратных метров.

В Воронеже при пожаре погибли мужчина и ребенок

- Для ликвидации возгорания было привлечено десять сотрудников МЧС и четыре спецавтомобиля, - уточнили в МЧС по региону.

Борьба с пожаром заняла всего 15 минут. Но спасти людей не удалось. По всей видимости, они задохнулись продуктами горения во сне.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следователям. На месте работает оперативно-следственная группа, эксперты-криминалисты. Назначено проведение ряда экспертиз.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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