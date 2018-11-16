В Астрахани игрок ФК "Звезда" задержан по подозрению в убийстве

Астраханские следователи совместно с оперативниками ФСБ и МВД задержали футболиста-стажера ФК "Звезда", который подозревается в убийстве 78-летнего таксиста. В дагестанском городе Хасавюрт также обнаружен принадлежавший покойному автомобиль Fiat.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета России, третьего ноября 23-летний спортсмен договорился с пенсионером о том, что потерпевший довезет его до поселка Комсомольский в Калмыкии. Там футболист, по его словам, планировал пересесть на автобус до Хасавюрта.

"Во время поездки автомобиль свернул на проселочную дорогу по направлению к селу Алгазы, где подозреваемый нанес несколько ударов ножом таксисту, сбросил тело в камыши, после чего скрылся с места преступления на автомобиле", - сообщили в СК.

Вначале работники спецслужб нашли в Дагестане автомобиль, а затем вышли на предполагаемого убийцу.

Молодой человек задержан и дал признательные показания, а также показал место совершения преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.