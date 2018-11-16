В Крыму ФСБ провела обыски у адептов "Свидетелей Иеговы"

В Джанкое прошли массовые обыски в домах адептов запрещенной в РФ тоталитарной религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Спецоперация прошла в доме руководителя джанкойской ячейки организации "Сиваш" гражданина РФ Сергея Филатова и в домах нескольких ее членов. У них изъята экстремистская религиозная литература и электронные носители информации. Некоторые участники запрещенной организации сегодня вызваны на допрос в УФСБ по Республике Крым.

По факту деятельности иеговистов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ. Она предусматривает ответственность за организация деятельности религиозной организации, в отношении которой суд принял решение о запрете деятельности на территории РФ.

При Украине деятельность крымских ячеек "Свидетелей Иеговы" координировалась подразделением в Харькове. В 2017 году Верховный суд РФ в признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу на территории РФ. В свою очередь, Минюст РФ включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.