В Крыму придумали ответ на задержание Украиной 15 судов

- Этими провокационными действиями Украина стремится привлечь внимание международных структур и сделать неприятность России, - считает заместитель председателя комитета Госсовета по вопросам госстроительства Сергей Шувайников. - На такую их политику необходимо отвечать адекватными действиями с российской стороны.

Как считает парламентарий, в ответ на агрессивные действия Украины необходимо усилить патрулирование сторожевыми пограничными катерами нейтральных вод Азовского и Черного морей, чтобы в случае любых незаконных действий соседнего государства был моментальный отпор.

- На такие провокации надо отвечать только силовыми действиями, потому что иного языка они не понимают, - считает Шувайников. - Может быть, после применения силы начнут по-другому смотреть на ситуацию и думать, что они делают в Азовском море. Ведь им принадлежат только территориальные воды Азовского моря. Любые действия за пределами этих вод - грубейшее нарушение международного права.

Шувайников прогнозирует, что государства ЕС на задержание Украиной иностранных судов вновь ответят молчанием.

- Европа фактически подыгрывает Украине и довольная потирает руки, - отметил депутат. - В свое время Европа так же потирала руки, когда Гитлер расширял границы Германии, создавая свою армию, и они его все время подталкивали в сторону СССР. Чем хуже для России - тем для них считается лучше. Этим товарищам очень выгодна эскалация таких конфликтов.

После массового захвата иностранных судов депутат предлагает пересмотреть многие подходы к отношениям России и Украины.

- Мы с большим опозданием введи санкции против отдельных лиц Украины, - считает Шувайников. - Мы все время опаздываем, надо где-то и сработать на опережение.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила о задержании 15 судов за заходы в порты Крыма. Сейчас эти корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Также Украина сообщает о "нахождении в поле зрения пограничников еще 940 "судов-нарушителей".