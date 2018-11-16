В Крыму резолюцию Генассамблеи ОНН посоветовали озвучить в КВН

Власти Крыма считают абсурдной и бессмысленной принятую Комитетом Генассамблеи ООН резолюцию об ущемлении прав человека в Крыму. Как заявил "РГ" заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, самое лучшее место для нее - сцена КВН.

- Людям нечем заняться, вот они и спекулируют на крымской теме, - заявил Ефим Фикс "РГ". - Третий раз они принимают решения о нарушениях прав человека, даже не побывав на полуострове ни разу, не увидев и не проанализировав ситуацию. Но в этой истории есть и позитивный момент - уже стало меньше на три страны, голосующих за подобную резолюцию.

Государств, проголосовавших против (26) или воздержавшихся (82) от поддержки украинского текста, в сумме почти вдвое больше - 108, чем проголосовавших за нее - 67.

- То есть все меньше государств прислушиваются к мнению главного дирижера, который своей палочкой дает команды, кому как голосовать, - считает Фикс. - Люди уже по-другому начинают на это смотреть. Придет время - дирижер постареет, слух пропадет, руки не смогут держать дирижерскую палочку, и все станет на свои места. Люди уже начинают понимать, что не так ими дирижируют из-за океана, и начинают принимать самостоятельные решения.

Как полагает вице-спикер крымского парламента, как и все предыдущие антироссийские резолюции ООн по Крыму, нынешняя не окажет никакого влияния на политическую и социально-экономическую обстановку на полуострове.

- Вот наверное, на зрителей КВН такие резолюции имели бы влияние - там люди бы смеялись, - отметил Фикс. - Но нам некогда смотреть на эти глупости. У нас множество своих задач, которые нужно решать. Нам главное, что мы работаем на благо Крыма и России, обеспечивая его развитие и благополучие людей, а мнение политиков, голосующих против волеизъявления крымчан и видящих в Крыму какие-то нарушения, нам безразлично.