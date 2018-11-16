В Севастополе построят километровый мост над бухтой

Через Севастопольскую бухту будет построен мост длиной почти километр, который уже согласован с военными. Об этом заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Рассматривали варианты трассировок: тоннеля или надземного перехода. Скорее всего, это будет мост, - цитирует Овсянникова пресс-служба правительства Севастополя. - Он наиболее оптимальный и согласован с военными.

По словам губернатора, мост будет частью Гераклейской рокады, которая свяжет три района Севастополя.

- В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь четыре полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 километров в час, - сказал градоначальник. - Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.

Овсянников сообщил, что мост станет основой развития Северной стороны Севастополя, которая сейчас отрезана от основной части города.

- Транспортный переход совместно с Гераклейской рокадой будет возводиться в целях развития Северной стороны, создания новых жилых массивов и социальных объектов. Нет смысла строить такую транспортную артерию, если не развивать этот район, - добавил губернатор.