В Сочи с московского авиарейса сняли пьяного дебошира

В аэропорту Сочи с самолета, прилетевшего из Москвы, сняли пьяного 54-летнего пассажира. Об этом в пятницу сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Пассажир нарушал общественный порядок, на замечания командира и бортпроводников он не реагировал и выражался нецензурной бранью. По прибытию самолета в Сочи дебошира доставили в дежурную часть, - рассказала Ирина Волк.

По данным правоохранителей, медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен протокол об административном правонарушении по статьям 20.1, 20.21 и 11.17 КоАП РФ.