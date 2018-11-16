В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП

Страшное ДТП произошло в Волгоградской области на 600 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград на границе с Камышинским районом. В результате аварии погибли двое пятилетних детей, а также двое взрослых.

- По предварительной информации, водитель автомашины "ВАЗ-2106" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной "КАМАЗ". В результате на месте от полученных травм скончались четыре человека. В больницу с различными травмами доставлены еще трое несовершеннолетних детей и женщина, - сообщили "РГ" в ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

- На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции, специалисты-автотехники и представители Главного следственного управления ГУ МВД России по региону. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - подчеркнули в ведомстве.