Челябинка стала самой сексуальной женщиной года

Итоги рейтинга самых сексуальных россиянок опубликовал мужской журнал MAXIM. Победительница - блогер из Челябинска.

В список вошло сто девушек со всей страны. В основном это представительницы шоу-бизнеса. Первое место заняла Наталья Краснова из Челябинска - видео-блогер, стендап-комик и мама двойняшек. За женщину проголосовали больше девяти тысяч читателей. Отметим, что в пятерку вошли также модель Ирина Шейк, телеведущая Настя Ивлеева, певица Вера Брежнева и актриса Наталья Рудова.

В анкете участницы указано также, что челябинка успела побывать на обложке августовского номера мужского журнала, который проводил опрос.

Кстати, другая наша землячка, участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова, заняла в списке только 68 место.